Marsilya'daki PSG forması yasağından vazgeçildi

Otoriteler, Marsilya şehir merkezinde PSG formasıyla gezmeyi yasakladıkları kararı geri aldılar.

polisi geri adım attı. PSG taraftarı, şehir merkezinde formalarıyla dolaşabilecek.

'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkması üzerine Marsilya'yı destekleyen holiganların şehirde PSG ürünleriyle dolaşanlara saldırdığı yönündeki haberlerin ardından polis, pazar günü oynanacak maç öncesinde PSG formasıyla dolaşılmasını yasaklamıştı.

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Bu radikal kararın illegal olduğunu savunanlar polise bu hatadan dönmesi yönünde çağrılarda bulundular ve tepkiler işe yaradı.

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Marsilya polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tek amacımız Parisli taraftarları korumaktı, kimsenin özgürlüğünü kısıtlamayı hedeflemedik. Yanlış anlaşılmalar nedeniyle ilgili genelgeyi geri çektik. Pazar günü Eski Liman bölgesinde kolluk kuvvetleri konuşlandırılacak ve görevlilerimiz çıkabilecek her türlü olaya karşı istisnasız bir şekilde tetikte olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

PSG ile arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası, 23 Ağustos Pazar günü TSİ 22:00'de oynanacak.