Marsilya Başkanı Eyraud: Gustavo Fenerbahçe için Türkiye'de

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Luiz Gustavo ile ilgili Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud'dan açıklama geldi.

Transfer döneminin sona ermesine saatler kala için yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertliler, ekiplerinden 'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo ile uzun süredir ilgileniyordu.

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Saint Etienne ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından Canal +'a açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki ön libero ile ilgili yöneltilen soruda Başkan Eyraud, oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmek için 'ye gittiğini açıkladı:

"Luiz Gustavo ile ilgili ne düşündüğümü herkes bilir, kendisini çok beğeniyorum. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin'den teklif almıştı ancak biz, takımda kalmasını istemiştik. Şimdi ise Fenerbahçe'den teklif aldı ve ayrılmak istedi. Onunla ilgili kafamda büyük bir proje vardı, bir dönüşüm projesiydi. O, çok profesyonel bir oyuncu. Şu anda Türkiye'de."

Haberin devamı aşağıda

Fenerbahçe, Süper Lig'in üçüncü haftasında ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı karşılaşma öncesi resmi sosyal medya hesabından alevli emoji paylaşımı yapmıştı.

Gustavo'nun Türkiye'ye geldiği yönündeki haberlerin ardından böyle bir paylaşım yapan Fenerbahçe'nin, kısa süre içerisinde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Marsilya forması ile geçirdiği 2 sezonda 98 karşılaşmada görev alan Gustavo, 10 gol atıp 1 de asist yapmıştı.