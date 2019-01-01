Marsilya Başkanı Eyraud: Gustavo Fenerbahçe için Türkiye'de
Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Fenerbahçe için yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertliler, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo ile uzun süredir ilgileniyordu.
Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Saint Etienne ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından Canal +'a açıklamalarda bulundu.
32 yaşındaki ön libero ile ilgili yöneltilen soruda Başkan Eyraud, oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmek için Türkiye'ye gittiğini açıkladı:
"Luiz Gustavo ile ilgili ne düşündüğümü herkes bilir, kendisini çok beğeniyorum. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin'den teklif almıştı ancak biz, takımda kalmasını istemiştik. Şimdi ise Fenerbahçe'den teklif aldı ve ayrılmak istedi. Onunla ilgili kafamda büyük bir proje vardı, bir dönüşüm projesiydi. O, çok profesyonel bir oyuncu. Şu anda Türkiye'de."
Fenerbahçe, Süper Lig'in üçüncü haftasında Trabzonspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı karşılaşma öncesi resmi sosyal medya hesabından alevli emoji paylaşımı yapmıştı.
Gustavo'nun Türkiye'ye geldiği yönündeki haberlerin ardından böyle bir paylaşım yapan Fenerbahçe'nin, kısa süre içerisinde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.
Marsilya forması ile geçirdiği 2 sezonda 98 karşılaşmada görev alan Gustavo, 10 gol atıp 1 de asist yapmıştı.