Marquinhos, PSG'yle yeni sözleşme imzaladı

Adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan 25 yaşındaki stoper 2024'e kadar PSG formasını terletecek.

, Marquinhos'la olan sözleşmesini uzattı.

Brezilyalı savunma oyuncusu, şampiyonuyla kontratını iki yıl daha uzattı ve 2024'e dek süren yeni sözleşmenin altına imzasını attı.

Haberin devamı aşağıda

Thiago Silva'nın ardından takımın ikinci kaptanı olan Marquinhos, 2013'te 'dan transfer edilmişti.

Başta olmak üzere Avrupa'nın bazı önemli kulüplerinin 25 yaşındaki stoperle ilgilendiği söyleniyor.

Marquinhos PSG ile beş Ligue 1, dört Coupe de France, üç Coupe de la Ligue şampiyonluğu yaşarken 270 maçta 20 gol attı ve 7 asist yaptı.