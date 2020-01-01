Marquinhos, PSG'yle yeni sözleşme imzaladı
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Paris Saint-Germain, Marquinhos'la olan sözleşmesini uzattı.
Brezilyalı savunma oyuncusu, Ligue 1 şampiyonuyla kontratını iki yıl daha uzattı ve 2024'e dek süren yeni sözleşmenin altına imzasını attı.
Thiago Silva'nın ardından takımın ikinci kaptanı olan Marquinhos, 2013'te Roma'dan transfer edilmişti.
Başta Barcelona olmak üzere Avrupa'nın bazı önemli kulüplerinin 25 yaşındaki stoperle ilgilendiği söyleniyor.
Marquinhos PSG ile beş Ligue 1, dört Coupe de France, üç Coupe de la Ligue şampiyonluğu yaşarken 270 maçta 20 gol attı ve 7 asist yaptı.