Inter Başkanı Beppe Marotta, Il Sole 24 ORE TV'nin İtalyan sporunun önde gelen isimlerini ağırladığı yeni haftalık programı L’impresa sportiva'ya konuştu. Marotta, Inter'e geniş yer ayırırken Juventus'a ve genel olarak İtalyan futbolunun sorunlarına da değindi.

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Inter Başkanı Beppe Marotta, Il Sole 24 ORE TV'nin İtalyan sporunun önde gelen isimlerine ayırdığı yeni haftalık programı L’impresa sportiva'ya konuştu. Programı, Il Sole 24 ORE Grubu'nun Sport & Business bölümünden sorumlu Marco Bellinazzo sunuyor. İşte TMW'nin aktardığı röportajdan öne çıkanlar.

Kariyerindeki gelişim: "Benim için ilk dönüşüm, kulüplerin spor derneğinden sermaye şirketine dönüşmesiyle yaşandı. Yaşananları analiz edip değerlendirmeyi öğrenerek kendimi geliştirmeyi sürdürdüm; çünkü artık farklı bir durum söz konusuydu. Mali tablolarla uğraşıyorduk, amortismanın ve sabit kıymetin ne olduğunu bilmeniz gerekiyordu. Asıl faaliyet alanımızın futbol oynamak olduğu gerçeği değişmiyor; lokomotif bu. Birbirinden çok farklı kulüp sahipleriyle çalışma şansım oldu ve bu duruma son derece yapıcı bir yaklaşımla uyum sağlamak zorunda kaldım. Borghi'den iyiliği ve vizyonuyla tam bir volkan olan Zamparini'ye, oradan da Garrone ailesinin ERG şirketine bağlı Sampdoria veya Exor ile Juventus gibi gerçek anlamda şirket yönetimi örneklerine uzanan bir yol izledim."

Inter: "Inter'in potansiyeli vardı, tarihi de bunu söylüyor. 2010'dan beri hiçbir şey kazanılmamıştı. Bunun ardında sporda çok önemli bazı değerlerin yokluğundan ya da kaybından doğan bir boşluk vardı: çalışma kültürü, aidiyet duygusu, güçlü ve net hedefler. Bunlar değerlendirilmesi gereken şeyler. Bu ruh eksikti. Suning yönetiminin ileri görüşlülüğü, bu değişimi hayata geçirme yetkisini vermesiydi. Bu da ustalarımdan Sergio Marchionne'nin çok net bir ilkesiyle örtüşüyordu. Marchionne, değişim politikasını daha dün uygulamış olmanız gerektiğini hep söylerdi. Doğru insanları doğru yerlere getirme fırsatım oldu. Başarıdaki pay herkese adil biçimde dağıtılmalı; hep birlikte bir model oluşturmayı başardık ve bu model daha sonra kazanan bir modele dönüştü."

"Lig şampiyonlukları, İtalya Kupaları ve Süper Kupalar kazandığımızı, ayrıca hedeflerin en büyüğü olan Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmayı başardığımızı unutmayalım. Ne yazık ki finalde iki kez kaybettik ama bu, sporda insanların deneyimi ve yetkinliği sayesinde çok büyük markalarla da rekabet edilebileceğini gösteriyor."

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U23 takımı: "90'lı yıllarda zirvede olduğumuz o bolluk günleri çok geride kaldı. Premier Lig'in yanı sıra La Liga ve Bundesliga gibi diğer ligler de bizi geçti. Futbol dünyası olarak aynı mali ve ekonomik imkânlara sahip olmadan nasıl rekabetçi kalabileceğimizi anlamamız gerekiyordu. U23 takımı gibi yenilikçi araçlar da bu noktada devreye giriyor. Bu adımı da attık. Bu kez de ne anlama geldiğini kavrayan Oaktree sayesinde, bugün İtalya'da rekabetçi olan ve bizi Avrupa'da öncü konuma taşıyan bir model oluşturduk."

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Yeni stat: "Serie A'daki 20 kulübün 12'si yabancıların mülkiyetinde. Bir yandan geriye gidiş var, diğer yandan bu yabancı sahipler olmasaydı İtalya'da futbolun ne hâle geleceğini sormak gerekiyor. Gelecekteki stadın, Amerikalı sahipleri olan iki Milano kulübünün ortak projesi olması tesadüf değil. Her iki kulübün sahiplerinin de açıkçası çok ileri görüşlü bir yaklaşımı var. Stat bir simge; en büyük yatırım, en çok değerlendirilebilecek yatırım ve herkesin en yakından takip ettiği yatırım. Ancak futbolu değerlendirme becerisi de var ve bu, kulübümü teknik alanda yatırım yapmaya yöneltiyor. Biz oyunculara da yatırım yaptık çünkü futbolu merkeze koyarak yetenek aramak gerektiğine inanıyoruz."

Stat hakkında devamla: "Bugün Avrupa'da maç günü gelirleri en yüksek kulüp, son mali dönemini yaklaşık 240 milyonluk gelirle kapatan Real Madrid. Bizim gelirimiz 100 milyon; arada 140 milyonluk fark var. Ayrıca stat güzel, konuksever ve güvenli olmalı. İnsanlara iyi gelmeli. San Siro'ya ve çocukken orada benim de yaşadığım duygulara sonsuz saygım var. Ama ileriye bakmak gerekiyor. Yeni stat modern olacak ve iki kulübün taraftarları olan tüm kullanıcılarını mutlu edecek. Bu, hepimizin sahip olduğu bir ev gibi: Bir ev estetik açıdan güzel olabilir ama onu asıl güçlendiren içindekilerdir. San Siro'ya özlem var, fakat gelişim bazı değişimleri beraberinde getiriyor."

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Büyüme kararnamesi: "Hükümetle diyaloğun şu ankinden de güçlü olmasını umuyorum. Pek çok kişi futbol dünyasının devletten almadığını, devlete verdiğini dikkate almıyor. En küçük bir kolaylıktan bile yararlanmıyoruz. Yalnızca Serie A, çeşitli yollarla devletin kasasına yılda yaklaşık 1 milyar katkıda bulunuyor. Hiçbir şey almayan vergi mükellefleriyiz. Hatta önemli bir konuya gireceksek, devlete milyarlarca gelir sağlayan bahis dünyasının başlıca aktörleri biziz."

"Hedeflerden biri, bu gelirlerden belli bir pay alma hakkının tanınmasını sağlamak. Hükümetten ziyade devletin, futbola yalnızca olumsuzluklardan oluşan bir dünya olarak değil; yatırım yapan kulüp sahipleri ve girişimcilerin, herkese yardımcı olmak için tutkularını ortaya koyan insanların da bulunduğu bir dünya olarak bakmasını umuyorum."