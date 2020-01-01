Marotta doğruladı: Inter, Hakimi transferi için devrede
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Goal/Getty
Serie A ekiplerinden Inter, Real Madrid'den Achraf Hakimi'yi kadrosuna katmak üzere...
Inter CEO'su Giuseppe Marotta, 2018-19 sezonundan beri Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Hakimi'nin transferi için gelişme kaydettiklerini belirtti ve Sky Sports'a verdiği röportajında şunları söyledi:
"Zhang ailesi bu kulübe önemli isimleri getirmeye devam ediyor. Hakimi için yaptığımız transfer görüşmelerinde ilerleme katettiğimizi doğrulayabilirim. 29 Haziran önemli bir gün, görüşmeleri neticelendireceğiz. Ben oldukça iyimserim. Bu transfer gelecek için çok çok önemli bir hamle."
Bu sezon Dortmund ile toplamda 45 karşılaşmada görev alan İspanyol oyuncu, 9 gol 10 asistlik katkı sağladı.