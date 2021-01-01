Marley Aké resmen Juventus'ta, Tongya Marsilya'ya gidiyor
Getty Images
Juventus ile Marsilya arasında uzun süredir devam eden görüşmeler resmiyet kazandı ve beklenen takas gerçekleşti.
Juventus, Fransız ekibinin 20 yaşındaki forveti Marley Aké'yi renklerine bağladı. Fransız oyuncu bu sezon 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maçta Marsilya forması giydi.
Serie A ekibi bu transfer karşılığında Marsilya'ya 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Franco Tongya'yı gönderdi. 11 yıldır Juventus altyapısının çeşitli kademelerinde ter döken genç oyuncu, A takım için kendisini gösterememişti.
OFFICIAL | Marley Akè joins Juventus. Tongya heads to @OM_English ➡️ https://t.co/ngYPL23b8V pic.twitter.com/2lvjKoDugQ— JuventusFC (@juventusfcen) January 28, 2021