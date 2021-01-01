Marley Aké resmen Juventus'ta, Tongya Marsilya'ya gidiyor

Juventus genç oyuncusu Tongya'yı Marsilya'yı göndererek bir başka genç oyuncu Marley Aké'yi kadrosuna kattı.

Juventus ile Marsilya arasında uzun süredir devam eden görüşmeler resmiyet kazandı ve beklenen takas gerçekleşti.

Juventus, Fransız ekibinin 20 yaşındaki forveti Marley Aké'yi renklerine bağladı. Fransız oyuncu bu sezon 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maçta Marsilya forması giydi.

Serie A ekibi bu transfer karşılığında Marsilya'ya 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Franco Tongya'yı gönderdi. 11 yıldır Juventus altyapısının çeşitli kademelerinde ter döken genç oyuncu, A takım için kendisini gösterememişti.