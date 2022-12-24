Bologna formasıyla Serie A'da ikinci baharını yaşayan deneyimli golcü, bir dönem Manchester United'a çok yakın olduğunu açıkladı.

Avusturyalı santrfor Marco Arnavutovic, Manchester United'ın Jose Mourinho döneminde kendisini transfer etmek istediğini ancak İngiliz takımının Paul Pogba'yı transfer etmesi nedeniyle kendisinin transferini maddi açıdan karşılayamadığını söyledi.

Pogba'nın 2016 yazında rekor bir transfer bedeliyle Manchester United'a transfer olduğunu hatırlatan Arnavutovic, o sırada United kadrosuna katılmaya son derece hevesli olduğunu ancak bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Mourinho ile Inter'de çalıştı

Mourinho ile daha önce Inter'de birlikte çalışan golcü oyuncu İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada Portekizli futbol adamının kendisini çok istediğini ancak bu transferin o dönem olumsuz sonuçlandığını belirtti.

Mourinho'nun West Ham forması giydiği dönemde kendisine maliyetini sorduğunu ifade eden Arnautovic, daha sonrasında Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG'e transfer olmuştu.

Avrupa'ya geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla dönen ve Serie A'da oldukça etkili bir görüntü çizen 33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu 33 maçta 14 golle tamamlamıştı. Bu sezon da takımının hücumdaki en etkili ismi olan Arnautovic, forma giydiği 13 Serie A maçında sekiz gol attı.