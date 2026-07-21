Mark van Bommel, Belçika’yı EURO 2028’e taşımalı

De Telegraaf gazetesi, Mark van Bommel’in Belçika’nın yeni milli takım teknik direktörü olacağının neredeyse kesinleştiğini bildiriyor. Limburglu teknik direktör, Rudi Garcia’nın halefi olacak ve 2028 Avrupa Şampiyonası’na kadar sözleşme imzalayacak.

PSV, VfL Wolfsburg ve Royal Antwerp FC'nin eski teknik direktörüyle yürütülen görüşmeler son aşamaya geldi. Belçika Futbol Federasyonu (KBVB) kaynaklarına göre, sözleşmenin son ayrıntıları üzerinde çalışılıyor.

Van Bommel, iki yıllık sözleşme imzalayacak ve mali şartlar konusunda kesin anlaşmaya vardı. Teknik kadronun oluşumu konusunda da görüşmeler yapıldı, ancak isimler henüz açıklanmadı.

Eski orta saha oyuncusu, Belçika milli takımını Dünya Kupası çeyrek finaline taşıyan Rudi Garcia’nın ayrılmasının ardından en güçlü adaydı. Van Bommel, Garcia’da eksik olduğu söylenen taktiksel zekâya sahip olması ve insan ilişkileri konusunda yetkin bir yönetici olmasıyla tanınıyor. Teknik direktör Vincent Mannaert, Hollandalı teknik adamın atanmasıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı.

Van Bommel Fransızca bilmiyor, ancak Fransızcasını geliştirme niyetinde. Ayrıca, Kırmızı Şeytanlar’ın yeni teknik direktörü Almanca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca dillerini iyi derecede biliyor.

PSV, FC Barcelona ve Hollanda Milli Takımı gibi takımlarda forma giymiş olan eski futbolcu, Belçika’da iyi bir üne sahiptir. 2023 yılında Royal Antwerp’i çifte kupaya taşıdı. Bu, kulübün 1957’den bu yana kazandığı ilk lig şampiyonluğuydu.

Van Bommel ve Mannaert, yaklaşan atama konusunda henüz yorum yapmak istemiyor. Van Bommel’in kısa süre içinde KBVB tarafından atanması bekleniyor.