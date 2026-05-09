"Mark van Bommel aniden teknik direktör olarak geri dönüşe yaklaştı"

Mark van Bommel, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir dönüş yapabilir. Türk basınına göre, PSV ve Royal Antwerp FC'nin eski teknik direktörü, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmak için en güçlü aday olarak gösteriliyor. Hollandalı teknik adam iki sezondur kulüpsüz durumda, ancak bu durum önümüzdeki yaz değişebilir.

Van Bommel'in adı, Türk futbolunun önde gelen kulübünde yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde sıkça geçiyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, seçimleri kazanması halinde teknik direktörlük görevi için eski milli futbolcuyu en favori adayı olarak belirlediği söyleniyor. Türk analistler, Yıldırım'ın şansını yüksek görüyor.

Türkiye'nin önde gelen spor gazetesi Fanatik'e göre, Yıldırım ve Van Bommel'in kampları arasında şimdiden temas kuruldu. Eski orta saha oyuncusu, İstanbul'da bir maceraya açık olduğu belirtiliyor.

Van Bommel, geçtiğimiz yıl özellikle özel hayatıyla ilgilendi. Royal Antwerp FC'nin eski teknik direktörü, oğlu Ruben van Bommel'in çapraz bağ sakatlığından sonra rehabilitasyon sürecinde ona destek oldu. PSV'nin forveti neredeyse tamamen iyileştiğine göre, babasının teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmanın önü açılmış görünüyor.

49 yaşındaki Van Bommel, daha önce PSV, VfL Wolfsburg ve Antwerp'in teknik direktörlüğünü yapmıştı. Özellikle Belçika'da başarılar elde etti. İlk sezonunda Antwerp'i hem lig şampiyonluğuna hem de kupa zaferine taşıdı ve kulüp 66 yıl sonra ilk kez Belçika şampiyonu oldu. Bir sezon sonra Van Bommel, Antwerp kulübüyle Belçika Süper Kupası'nı da kazandı.

Bu arada Fenerbahçe'deki durum oldukça karışık. Kulüp, rakibi Galatasaray'ın şampiyonluğa doğru hızla ilerlediği Türkiye'de bir kez daha şampiyonluğu kaçıracak gibi görünüyor.

Van Bommel Fenerbahçe ile gerçekten sözleşme imzalarsa, PSV'de geçmişi olan bir dizi tanınmış Hollandalı teknik direktörün izinden gitmiş olacak. Daha önce Guus Hiddink, Dick Advocaat ve Phillip Cocu da bu Türk devinin başına geçmişti. Erwin Koeman da kısa bir süreliğine geçici teknik direktör olarak görev yapmıştı.