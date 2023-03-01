Chelsea'nin eski savunma oyuncusu Mario Melchiot, Thomas Tuchel'in yerine göreve gelen ancak kötü bir grafik çizen İngiliz teknik direktör Graham Potter'ın bir an önce kovulması gerektiğini söyledi.

Potter'ın 15 Premier Lig maçından iki galibiyet çıkartmasını kabul edilemez bulduğunu belirten Melchiot, yol ayrılığı zamanının geldiğini söyledi.

"Chelsea eğer benim zamanımdaki gibi yönetilseydi Potter bu kadar uzun süre devam edemezdi. Söyleyebileceğim tek şey bu.

Herkes onun harika bir menajer olduğunu söylüyor ve onun için üzülüyorum ama bu gibi durumlarla karşılaştığınızda sonuçlara üzülmenin yanı sıra bir değişiklik de yapmanız gerekir ve Chelsea'de bu değişimin olmamasını tuhaf buluyorum"