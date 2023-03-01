Chelsea'nin eski savunma oyuncusu Mario Melchiot, Thomas Tuchel'in yerine göreve gelen ancak kötü bir grafik çizen İngiliz teknik direktör Graham Potter'ın bir an önce kovulması gerektiğini söyledi.
Potter'ın 15 Premier Lig maçından iki galibiyet çıkartmasını kabul edilemez bulduğunu belirten Melchiot, yol ayrılığı zamanının geldiğini söyledi.
Melchiot ne söyledi?
"Chelsea eğer benim zamanımdaki gibi yönetilseydi Potter bu kadar uzun süre devam edemezdi. Söyleyebileceğim tek şey bu.
Herkes onun harika bir menajer olduğunu söylüyor ve onun için üzülüyorum ama bu gibi durumlarla karşılaştığınızda sonuçlara üzülmenin yanı sıra bir değişiklik de yapmanız gerekir ve Chelsea'de bu değişimin olmamasını tuhaf buluyorum"
Sezona Brighton'da başlayan ve İngiltere'de daha önce Swansea City'yi de çalıştıran Potter, futbol dünyasına adını ilk olarak İsveç takımı Östersunds'un başında olduğu dönemde takımının Galatasaray'ı Avrupa kupalarından elemesiyle duyurmuştu.
47 yaşındaki Potter'ın takımın kötü gidişatını sonlandıramaması halinde görevinden alınması bekleniyor.