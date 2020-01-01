Mario Lemina'dan transfer açıklaması: Marsilya neden olmasın?

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina, eski kulübü Marsilya'ya olası transferine yeşil ışık yaktı.

Sarı Kırmızılılar'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mario Lemina radyo kanalı Europe 1'in sorularını yanıtladı.

Fransız iş insanı Mourad Boudjellal tarafından satın alacağı konuşulan 'ya geri dönmeye sıcak bakabileceğini söyleyen Lemina, "Konuşulan proje gerçekten ilgi çekici. Marsilya her zaman kalbimde olan bir kulüp. Dönmeyi isterim. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

'da mutlu olduğunu ve taraftarların kendisini çok sevdiğini de belirten Gabonlu orta saha oyuncusu, "Ancak 'ya dönmek de beni mutlu eder. Marsilya'da çok iyi insanlar tanıdım. Bielsa gibi bir teknik direktör ile çalışma fırsatı buldum. Orada güzel anılarım var. Hem futbolcu hem de insan olarak olgunlaştım" diye konuştu.

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Lemina bu sezon sarı kırmızılı formayla 27 maçta görev yaptı. Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu 16 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor.