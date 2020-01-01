Mario Balotelli'den Boateng'e 'Come to Beşiktaş' yanıtı

Mario Balotelli, kendisini 'Come to Beşiktaş' diyerek Beşiktaş'a çağıran Kevin-Prince Boateng'e cevap verdi.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng ile eski takım arkadaşı Mario Balotelli'nin Instagram üzerinden gerçekleştirdiği sohbet, gündem yarattı.

Boateng, Instagram paylaşımına yorum yapan Mario Balotelli'yi 'Come to Beşiktaş' diyerek, siyah beyazlı ekibe çağırdı. Mario Balotelli ise Boateng'in bu çağrısına şu cevabı verdi:

"Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor."

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Bu paylaşımların ardından Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız futbolcuyu siyah beyazlı takıma davet eden binlerce yorum yaptı.

Mario Balotelli'nin ismi yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anılmış ancak 29 yaşındaki futbolcu, Brescia'ya imza atmıştı.