Mario Balotelli, Sergen Yalçın'a o hareketi neden yaptığını açıkladı

Vodafone Park'ta yaşanan olayların ardından Mario Balotelli, "Yerimde kim olsa aynısını yapar." diyor.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçında teknik direktör Sergen Yalçın ile gerginlik yaşayan Mario Balotelli pişman değil.

Süper Lig'in 6. haftasında siyah-beyazlılar, 3-0 üstünlük kurdukları Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Akdeniz ekibinin iki golünü oyuna sonradan giren Mario Balotelli kaydetti.

Karşılaşmanın ardından ise Mario Balotelli ile Beşiktaş yedek kulübesi arasında yaşanan sözlü diyalog ve gerginlik dikkat çekti.

Mario Balotelli ne söyledi?

Fanatik'in haberine göre; Mario Balotelli, karşılaşmanın sonunda Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile şu diyaloğu yaşadı:

"Eğer size tanımadığınız biri, ‘beyni yok’ diyorsa, sizin de o kişiye bunun aksini söylemeniz gerekir. Yerimde kim olsa aynısını yapardı."

Sergen Yalçın ne söyledi?

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise 3-3 sona eren Adana Demirspor maçının ardından oyuncularıyla şu konuşmayı yaptı:

"Beşiktaş , 3-0’dan puan vermemeli. Maç, hakem düdüğü çalınca bitiyor, 3 farkı yakalayınca değil! Bu karşılaşma, hepinize ders olsun.

Takılı kalmayacağız ama ders alacağız. Şimdi her şeyi bir kenara koyma vakti. 3 günde bir maçlık tempoya girdik, önemli eksiklerimiz var.

Ancak herkes üzerine düşen görevi sonuna kadar en iyi şekilde yapmak zorunda!"

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Süper Lig'de 14 puanla zirvede yer alan siyah-beyazlılar, 24 Eylül'de Altay deplasmanına gidecek.

28 Eylül'de ise Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Ajax ile karşı karşıya gelecek.

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