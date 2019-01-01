Mariano Diaz Monaco'ya, Radamel Falcao Galatasaray'a
Galatasaray, Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için Mariano Diaz'dan haber bekliyor.
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La Gazetta Dello Sport'tan Nicolo Schira'nın haberine göre Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcayan Galatasaray yönetimi, Monaco'nun Mariano Diaz transferini bitirmesini bekliyor.
Fransız ekibi, Real Madrid forması giyen 25 yaşındaki golcü Mariano Diaz'ı kadrosuna katabilirse Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinin yolunun açılabilir.
Altyapısından yetiştiği Real Madrid'den 8 milyon euro bonservis bedeli ile Lyon'a transfer olan Mariano Diaz, Fransa'da geçirdiği tek sezonun ardından 21.5 milyon euro'ya Madrid ekibine geri döndü.
Mariano #Diaz could replace Radamel #Falcao at #Monaco. The arrival of spanish striker can free Falcao for #Galatasaray. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 28, 2019