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Maresca: Marmuş dakikalarının azlığından memnun değil, işte Rodri'nin durumu

M.City - Atletico Madrid
M.City
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Arsenal
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Manchester City'nin yeni teknik direktörü, İspanyol yıldızın dönüş tarihini açıkladı

Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, bugün pazar günü, Mısırlı milli futbolcu Ömer Marmuş'un takımdaki geleceğinin henüz kesin olarak belirlenmediğine dikkat çekerek, oyuncunun daha fazla süre alma isteğinin kararını belirlemede önemli bir etken olacağına işaret etti.

Atletico Madrid'e karşı kazanılan hazırlık maçının (3-1) ardından "Manchester Evening News" ağının aktardığı basın açıklamalarında, Marmuş'un iki gol attığı bu karşılaşmanın sonrasında Maresca, Mısırlı futbolcunun takımda kalıp kalmayacağına dair bir soruya yanıt olarak şunları söyledi: "Cevap, James Trafford hakkında verdiğim cevaba benzer olmalı. Oyuncular her gün antrenman yapıyor ve oynamak istiyorlar, dolayısıyla oynamadıklarında mutlu olmuyorlar."

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İtalyan teknik adam şunları ekledi: "Ömer geçen sezon çok fazla oynamadı, bu yüzden muhtemelen isteği daha fazla süre almak. Bu, burada daha fazla süre alamayacağı anlamına gelmiyor, ancak konu aynı zamanda onun kararına ve bu kararı ayrıntılı olarak anlamaya bağlı."

Marmuş'un Atletico ağlarına gönderdiği iki gol, Atletico'nun sağ savunma bölgesini alt üst eden Ganalı takım arkadaşı Antoine Semenyo'nun asistlerinden geldi; City'nin üçüncü golünü ise Cezayirli yıldız Rayan Aït-Nouri kaleyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaydetti.

İspanyol orta saha oyuncusu Rodri hakkında Maresca şunları söyledi: "Şu an için çarşamba günü Manchester'da olacak."

Basın raporlarına göre, Real Madrid tarafından da hedeflenmesine rağmen kulübüne Blaugrana'ya transfer olma isteğini bildiren Manchester City yıldızını kadrosuna katmak için Barcelona şu anda yoğun görüşmeler yürütüyor.

Manchester City, gelecek pazar oynanması planlanan Community Shield maçında hemşehrisi Arsenal ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşma, efsanevi teknik direktör Pep Guardiola'nın geçen sezon sonunda Etihad kalesinden ayrılmasının ardından takımın Maresca yönetimindeki ilk resmi mücadelesi olacak.



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