Arsenal, sezonun açılışında Manchester City'ye ağır bir darbe indirdi. Bugün pazar günü Galler'in başkenti Cardiff'teki Millennium Stadyumu'nda rakibini 3-0 mağlup eden Arsenal, tarihinde 18. kez İngiltere Community Shield'ı kazanarak yeni sezona ideal bir başlangıç yaptı.

İstatistik ağı «Opta»ya göre Enzo Maresca, Manchester City ile ilk maçında ağır bir yenilgi aldı ve takımın bir teknik direktörünün ilk çıkışında yaşadığı en kötü mağlubiyete ortak oldu.

Ağ, Maresca'dan önce Manchester City ile ilk maçında üç veya daha fazla farkla yenilgi yaşayan tek teknik direktörün, 1906'da Arsenal'e 4-1 yenilen Harry Newbould olduğunu belirtti.

«Opta», Arsenal'in Manchester City'yi 3-0 yenmesinin, 2014'ten bu yana bir Community Shield maçındaki en büyük gol farkı olduğunu ekledi. O tarihte de Arsenal aynı rakibi aynı skorla mağlup etmişti.

Yeni galibiyet, İngiliz futbolunun en dikkat çekici karşılaşmalarından birinde Arsenal'in üstünlüğünü teyit etti. Takım, oyunun kontrolünü ele geçirmeyi başardı ve güçlü bir performans ile büyük bir skorla kupayı kaldırdı.

Maç, Arsenal forması altında ilk kez ilk 11'de yer alan Christos Tzolis'in göz kamaştıran performansına sahne oldu. Tzolis, bu maçta iki veya daha fazla gol pası yaptı.

«Opta», Tzolis'in, 1996'da Manchester United ile Newcastle karşısında aynı başarıya imza atan David Beckham'dan bu yana bir Community Shield maçında iki veya daha fazla gol pası veren ilk oyuncu olduğunu belirtti.