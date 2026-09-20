Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, bugün pazar akşamı Premier Lig'in beşinci haftasında Sunderland karşısında takımının sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ancak 1-0'lık bir galibiyeti tercih edeceğini belirtti.

Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan çılgın ve keyifli bir maçta 5-3'lük heyecan verici bir galibiyet elde etti; Kara Kediler maç boyunca ev sahibi takım üzerinde baskı kurdu.

Maresca, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Sunderland'in şu ana kadarki en zorlu sınavları olacağını söylemişti. Maçın ardından "Sky Sports" ile yaptığı röportaja gülümseyerek şu sözlerle başladı: "Haklıymışım."

Şöyle devam etti: "Sunderland çok iyi bir takım, güçlü ve tehlikeli. Ancak bir kez daha maçı kazanmanın bir yolunu bulduk ve bu, şu an için önemli bir şey."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca bazı golleri de fazlasıyla kolay yedik ama daha sekiz hafta önce başladık ve her türden farklı maç oynadık, dolayısıyla çok şey öğrendik."

Şunları ekledi: "Yedi resmi maç oynadık ve hepsi birbirinden farklıydı. Bu iyi bir şey çünkü her maçtan bir şeyler öğreniyoruz. Bu bir öğrenme meselesi; daha iyi olmak için öğrenmen gerekiyor. Bugün de durum farklı olmayacak ama maçı kazanmanın bir yolunu bulduk."

Gol şölenine ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşırı derecede çok gol oldu. Ben 1-0'ı tercih ederim, çok daha iyi!"

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bugünkü performanstan memnunum çünkü kazanmanın bir yolunu bulduk ama umarım bir dahaki sefere üç gol yemeyiz."

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