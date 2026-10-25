Marcus Thuram, Inter'i sezonun ilk lig yenilgisinden son anda kurtardı. Álex Jiménez'in muhteşem golüyle Fiorentina uzun süre üç puanı alacak gibi görünse de Inter, Fransız oyuncunun öncülüğünde son anlarda maçı tersine çevirdi: 2-1.

İlk yarıda üstünlük açık biçimde Inter'deydi. Carlos Augusto, Henrikh Mkhitaryan ve Marcus Thuram fırsatlar yakaladı ancak kalesini başarılı kurtarışlarla gole kapatan David de Gea ön plana çıktı.

İspanyol kaleci, Pio Esposito'nun gol olacağını düşündüğü vuruşunda da dikkatliydi. Fiorentina ise kontratak fırsatı kolladı ancak konuk ekip ciddi bir gol girişiminde bulunamadı.

İkinci yarıda bu durum değişti. Fiorentina biraz daha öne çıktı ve hatta öne geçmeyi başardı. Álex Jiménez, uzak mesafeden yaptığı çok sert vuruşla topu sağ üst köşeye gönderdi: 0-1.

Böylece Cristian Chivu'nun ekibi, Serie A'da puan kaybı yaşamamak için geriye düştüğü maçta skoru çevirmek zorunda kaldı. Carlos Augusto'nun kafa vuruşu üst direkten döndü; kısa süre sonraki vuruşu ise az farkla üstten auta çıktı.

Uzatma dakikalarında Inter, hak ettiği beraberlik golünü buldu. Merkezden yapılan hızlı bir paslaşmanın ardından sol ayağıyla şut çeken Thuram, topun ağır ağır köşeye yuvarlanışını izledi: 1-1.

Fiorentina, Milano'dan bir puanla ayrılacağını düşünürken son dakikada bir darbe daha aldı. Thuram ceza sahasında tutulunca hakem penaltı noktasını gösterdi. Sorumluluğu üstlenen Piotr Zielinski, Inter'i galibiyete taşıyan golü attı: 2-1. Böylece Inter, Serie A'nın zirvesindeki Lazio ile yeniden aynı puana ulaştı.