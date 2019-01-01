Marcus Rashford: Solskjaer ile Mourinho arasında farklar var

Manchester United santrforu Marcus Rashford, eski teknik direktörleri Mourinho ile Solskjaer arasındaki farkları anlattı.

Marcus Rashford, Jose Mourinho'yu 'üst düzey bir yönetici' olarak gördüğünü ancak şu anki Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'ın, Portekizli çalıştırıcıda olmayan özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Mourinho'nun Kırmızı Şeytanlar'daki görevine Aralık 2018'de son verilmiş, yerine ise Solskjaer getirilmişti.

Rashford, BBC Sport'a verdiği demeçte Solskjaer'in başarılı olacağına inandığını çünkü Mourinho'nun aksine futbolcu olmanın nasıl bir şey olduğunu anladığını söyledi:

"Saha dışından bahsedersek Solskjaer, oyuncuyu daha iyi anlıyor. Bunun Mourinho için sorun olduğunu düşünmüyorum çünkü o üst düzey bir teknik direktör ve insanlara kendi yöntemleriyle yaklaşıyor. Benim için ise bir teknik direktörün bizim yaşam tarzımızı anlaması ve oyunculara karşı ona göre hareket etmesi önemli."

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Norveçli teknik direktör, Premier Lig'de bu sezon çıktığı dört maçta sadece dört puan toplayabildi. Rashford ise teknik direktörlerinin uzun vadede başarılı olacağına inanıyor:

"Herkes ona güveniyor. Henüz onun planlarını mükemmel bir şekilde uygulamıyor olabiliriz ancak taktikleri ve eğitimleri olağanüstü. Yalnızca bir maç ya da bir sezon için değil, yıllarca devam edecek planları var. Bu proje için ona sabır gösterilmesi gerek."

Manchester United milli ara sonrası ilk maçında sahasında 'i ağırlayacak.