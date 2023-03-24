Marcus Rashford'un, 'Ronaldo kuralı' ve kulübün devredilme süreci nedeniyle yeni bir sözleşme imzalamayı ertelediği bildiriliyor.

NE OLDU? Manchester United'ın ünlü altyapısının yerli bir ürünü olan Marcus Rashford'ın sözleşmesi 2024 yazında sona erecek. 2022-23'te kariyerinin en iyi sezonunu geçiren yıldız futbolcu, 44 maçta 27 gol kaydetmeyi başardı. Ancak kulüp, Rashford ile henüz kontrat uzatamadı.

BÜYÜK RESİM: United, İngiliz forvetle sözleşme imzalamak için can atıyor ancak şu anda kulüpte belirsizlik mevcut. Glazer ailesi, kulübü Sir Jim Ratcliffe veya Katarlı Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani gibi kişilere devredebilir. The Sun, bu belirsizlikten dolayı Rashford'ın henüz yeni sözleşme için kararını vermediğini bildirdi.

VE DAHA FAZLASI: Ayrıca Rashford'ın, Old Trafford'daki sözde 'Cristiano Ronaldo kuralının' United tarafından kendisine yapılacak bir sonraki teklifi kısıtlayabileceğinden endişe duyduğu da öne sürülüyor. Kırmızı Şeytanlar, kasım 2022'de serbest kalan Ronaldo için haftalık 480 bin sterlin ödüyordu. Kulübün Portekizli yıldızdan sonra haftalık 300 bin sterlinlik bir maaş sınırına sahip olduğu söyleniyor. Bu durum da Rashford'ı şu an için endişelendiriyor.

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SIRADA NE VAR? Rashford, ocak 2024'ten itibaren İngiltere dışındaki kulüplerle görüşmekte özgür olacak.