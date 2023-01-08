Manchester United'da 'Ronaldo kuralları' devreye girdi

United, yeni transferlerin haftada 200 bin sterlinden daha fazla maaş almasını engelleyecek bir 'Ronaldo kuralı' uygulamaya hazırlanıyor.

NELER OLUYOR? The Daily Mail'e göre Manchester United, kadroda dengeleri sağlamak amacıyla haftada 200 bin sterlin maaş sınırı uygulayacak. Geçen yıl kasım ayında takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo, haftada 385 bin sterlin ile kadronun en çok kazanan oyuncusuydu. Ancak bundan sonra böyle bir limit aşımı yaşanmayacak.

DAHA BÜYÜK RESİM: Şu anda haftada 375 bin sterlin kazanan kaleci David de Gea, en fazla maaş alan oyuncu konumunda. Ancak mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İddiaya göre İspanyol kaleciye yeni bir sözleşme teklif edilecek. De Gea, yeni politika doğrultusunda önemli bir maaş kesintisi yapmak zorunda kalacak.

VE DAHA FAZLASI: Takımın diğer kıdemli üyeleri Raphael Varane, Harry Maguire ve Casemiro, haftada 180 bin ile 200 bin sterlin arasında kazanıyor.

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MANCHESTER UNITED'I NE BEKLİYOR? Erik ten Hag'ın ekibi, 2022 Dünya Kupası'nın ardından sezonun yeniden başlamasından bu yana çok formda. Son beş maçın hepsini kazandılar ve 10 Ocak'ta Carabao Cup 4. Tur mücadelesinde Charlton Athletic ile karşılaşacaklar.