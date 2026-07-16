Marcos Leonardo'nun Ajax'taki tanıtımı ertelendi: İşte nedeni

Marcos Leonardo, yaklaşık beş gündür gayri resmi olarak Ajax oyuncusu konumunda, ancak Amsterdam'dan henüz resmi bir onay gelmedi. ESPN, forvetin vize işlemlerini halletmek üzere memleketi Brezilya'ya gittiğini bildiriyor.

Geçtiğimiz Pazar günü Fabrizio Romano da dahil olmak üzere birçok kaynak, transferin tamamlandığını duyurmuştu. De Telegraaf ise bir gün sonra, golcünün De Toekomst'ta sağlık kontrolünden başarıyla geçtiğini yazdı.

Ancak Leonardo’nun transferi Ajax tarafından henüz resmi olarak duyurulmadı. ESPN, “Ajax, Marcos Leonardo’nun Amsterdam’a transferini kesinleştirmek için çalışma iznini bekliyor” diye yazıyor.

"Brezilyalı forvet, bu hafta Avusturya'daki Al-Hilal antrenman kampından Hollanda'ya uçtu ve De Toekomst'ta da bulundu, ancak Leonardo vize işlemlerini halletmek için şu anda memleketi Brezilya'ya döndü."

"23 yaşındaki forvetin Pazar günü Hollanda’ya dönmesi ve Pazartesi günü yeni takım arkadaşlarıyla ilk antrenmana katılmak üzere Ajax’a katılması bekleniyor" deniyor.

Leonardo, 2031 ortasına kadar Ajax’a bağlanacak; Ajax ise Al-Hilal’e en az 17,5 milyon euro, en fazla 19 milyon euro ödeyecek.

Leonardo, 2024 yılının başında Santos'tan Benfica'ya transfer olmuş, ardından birkaç ay sonra Al-Hilal tarafından yaklaşık kırk milyon avroya transfer edilmişti.

Suudi Arabistan’daki yüksek maaşlı sözleşmesine rağmen, Avrupa’ya geri dönmeyi mümkün kılmak için maddi fedakarlıkta bulunmaya hazırdı.

Forvet, olağanüstü istatistiklere sahip. Al-Hilal’a transfer olduğundan bu yana 82 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 48 gol attı. Böylece Suudi Arabistan’ın en üst düzey kulüplerinden birinin en verimli forvetlerinden biri haline geldi.