"Marco van Basten, şimdiye kadar çalıştığım en kötü teknik direktördür"

Doke Schmidt, kendisine göre en kötü teknik direktörü olan Marco van Basten'e sert çıkıştı. 33 yaşındaki Frizyalı oyuncu, Omrop Fryslân'a verdiği röportajda bunu anlattı.

Van Basten, 2012 ile 2014 yılları arasında sc Heerenveen'in başında yer alırken, Schmidt o dönemde De Superfriezen'in sağ bekçisiydi.

Ayrıca Schmidt, futbol kariyeri boyunca Ron Jans, Dwight Lodeweges ve Foppe de Haan gibi antrenörlerle çalıştı. 2024 yılında kanat bekçisi futbolu bıraktı.

Schmidt'e en kötü antrenörünün kim olduğu sorulduğunda, hiç tereddüt etmeden cevap veriyor. "Sadece antrenör olarak bakarsak, o Van Basten'di."

Eski profesyonel futbolcu açık sözlü olsa da, efsanevi Oranje forvetinin bunu duymaya alışkın olduğunu belirtiyor. “Van Basten daha sonra kendisi de bu mesleğin kendisine uygun olmadığını belirtmişti.”

“Kişi olarak kusursuzdu, sadece antrenörlük mesleği ona göre değildi,” diye devam eden Schmidt, büyük bir futbolcunun antrenör olarak şans verilmesi gerektiğini mantıklı buluyor. “Hollanda futbolunda böyle bir statüye sahip birine, bunun nasıl gideceğini görmek için şans vermek gerekir.”

Van Basten, 2004 yılında Hollanda milli takımının baş antrenörü olarak göreve başladı ve Oranje'yi 2006 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna taşıdı. Ajax ve AC Milan'ın eski forveti, daha sonra Ajax'ta teknik direktörlük yaptı ve Heerenveen'den AZ'ye geçti, ardından 2014'te teknik direktörlük kariyerine son verdi.