"Marco van Basten'in hayatımı epey zorlaştırdığını söyleyebiliriz"

Cumartesi sabahı Algemeen Dagblad gazetesi, Peter Pannekoek ile yapılan kapsamlı bir röportajla dolu. 39 yaşındaki komedyen, gazeteci Sjoerd Mossou'ya futbola olan sevgisini ve tutkusunu anlatıyor.

Röportaj sırasında Hilversumlu komedyenin soyadı da gündeme geliyor. “'Pannenkoek' kelimesinin uzun bir süre küfür olarak kullanılmadığını biliyor muydun?”

“Marco van Basten, Ajax'ın teknik direktörü olarak tribündeki o tek taraftar tarafından aniden yuhalanana kadar, hatırlıyor musun? İşte o zaman yine başladı: 'pannenkoek' ile hakaret etmek birdenbire geri döndü.”

“Van Basten’in hayatımı epey zorlaştırdığını söyleyebiliriz,” diye şaka yapıyor Pannekoek.

2026 Dünya Kupası

Pannekoek, geçen Avrupa Şampiyonası sırasında birçok maçı izledi, ancak önümüzdeki yaz Oranje’yi takip etmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmeyecek. Yine de boykot çağrısına kesinlikle katılmıyor.

“Boykot çağrısı yapmak bana çok korkakça geliyor. Bir futbolcu, Dünya Kupası’na katılmak için dört yaşından itibaren durmaksızın antrenman yapar. Ve o oyuncu, çocukluk hayalini nihayet gerçekleştirdiğinde, o Dünya Kupası’nı boykot mu etsin? Amerika’da olan biteni gerçekten o kadar kötü buluyorsanız, tek bir çözüm var: kendiniz izlemeyin,” diyor Pannekoek.

Komedyen ise önümüzdeki yaz televizyonun başına geçecek. “Kesinlikle, bu yüzden ben de boykot çağrısı yapanlardan biri değilim. İzlememek için çok büyük bir fedakarlık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda dürüstüm.”