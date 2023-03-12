Maç toplantısına geç kaldığı için Freiburg karşılaşmasının kadrosundan çıkartılan Paul Pogba'ya yönelik eleştirilere bir yenisi daha eklendi.

Serie A'da yaşanan yönetim problemlerinin de etkisiyle zor bir dönemden geçen Juventus'ta sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan Paul Pogba krizi her geçen gün büyürken, İtalyan devinin eski oyuncusu Marco Tardelli de konuya dahil oldu. Juventus'un Pogba yerine genç oyuncularına yönelmesi gerektiğini belirten Tardelli, Pogba'nın performansının kendisini tatmin etmediğini söyledi.

Sadece 37 dakika oynadı

İtalyan basınından Rai'ye konuşan Tardelli, "Sakatlandığı doğru bir bilgi mi bunu bilmiyorum ama bugün itibarıyla Juventus'ta en çok problem çıkartan oyuncu Pogba. Umarım Juventus genç oyunculara güvenmeye devam eder. Onlara bir şans verilirse bunu iyi değerlendireceklerine eminim" ifadelerini kullandı.

Haziran 2026'ya dek Juventus ile sözleşmesi bulunan Pogba, hafta içinde Avrupa Ligi'nde oynanan Freiburg maçı öncesindeki toplantıya geç gelince maç kadrosuna dahil edilmemişti. Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 37 dakika sahada kalabilen Pogba, büyük beklentilerle transfer olmasına karşın, büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.