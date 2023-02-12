Juventus'un efsane isimlerinden Marco Tardelli büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen bu sezon sakatlığı nedeniyle şu ana dek sahaya çıkmayan Paul Pogba'nın teknik direktör Massimiliano Allegri için büyük bir sorun olduğunu söyledi. Pogba'nın yüksek maaşına gönderme yapan Tardelli, Pogba'nın kayak yapmasını da eleştirdi.

"Pogba Manchester United'da olduğu Nisan 2022'den beri futbol oynamadı. Artık Juventus için bir sorun olduğunu söyleyebiliriz.

Ne zaman sahada olacağını bilmiyoruz. Geri dönecek mi ya da dönmek istiyor mu bunu da bilmiyoruz. Takım arkadaşları Juventus'un sorunlarıyla uğraşırken Pogba kayağa gidiyor.

Ne zaman ameliyat olacağına kendisi karar veriyor ve bu durum kabul edilemez.

Pogba artık Juventus yönetiminin çözmesi gereken bir problem ancak onun hakkında bir adım atılmaması da Juventus yönetiminin net fikirleri olmadığını gösteriyor.

Pogba'nın takım arkadaşlarına karşı olan tavrı beni rahatsız ediyor ve Allegri'nin bir an önce bu sorunu aşması gerekiyor"