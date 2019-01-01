Marco Paixao, 1. Lig'de gol rekorunu kırdı

Altay formasıyla 25 gole ulaşan Marco Paixao, Spor Toto 1. Lig tarihinde "bir sezonda en fazla skor üreten yabancı oyuncu" unvanını ele geçirdi.

'de gol krallığını önde götüren Altaylı Marco Filipe Lopes Paixao, lig tarihinde "bir sezonda en fazla skor üreten yabancı oyuncu" unvanını ele geçirdi.

Sezon başında 'nın Lechia Gdansk takımından İzmir ekibine transfer olan Portekizli oyuncu, attığı gollerle takımına büyük katkı verdi. karşısında bir gol daha bulan Paixao, bu sezon 25. kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Ligde forma giydiği 30 maçın 20'sinde gol sevinci yaşayan Paixao, ilk yarıda siyah-beyazlı ekibin 5-0 kazandığı İstanbulspor karşılaşmasında 3 gol birden atmıştı.

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Ligin en golcü yabancı oyuncusu

Paixao, 1. Lig'de 2008-2009'dan beri uygulanan yabancı futbolcu statüsünde "bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanını, 2016-2017'de formasıyla 24 gol atan Mickael Pote'den devraldı.

Lig geçmişinde Orduspor adına Bruno 21, Çaykur Rizesporlu Braian Samudio da 20 gol kaydetmişti.

Portekizli golcü, 2013-2014'te Polonya'da Slask Wroclaw takımıyla 37 lig maçında 21 gol atmıştı.

En golcü Taner Demirbaş

2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde, "bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanı Taner Demirbaş'a ait.

Malatyaspor formasıyla 2006-2007 sezonunda 27 kez rakip ağları havalandıran Taner Demirbaş, gol kralı olmuştu.

Paixao, kalan 3 maçta 3 gol daha attığı takdirde, Taner Demirbaş'ı da geride bırakacak.

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Yabancı golcüler

Spor Toto 1. Lig'de 2008-2009'dan bu yana her bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncular şöyle:

2008-2009: Bruno Ferreira Mombra Rosa "Mezenga"-Orduspor (21), Rafael Mardues Mariano "Marques"-Manisaspor (12), Elionar Nascimento Ribeiro "Bombinha"-Çaykur Rizespor (11).

2009-2010: Emmanuel Emenike-Kardemir (16), Shaibu Yakubu-Kartalspor (14), Fabiano Monteiro de Oliveira- (12).

2010-2011: Serges Flavier Mbilla Etame- (16), Simon Zenke-Samsunspor (16), Severin Brice Bikoko-Kayseri Erciyesspor (10), Tiago Bezerra- (10).

2011-2012: Severin Brice Bikoko-Çaykur Rizespor (18), Ousman Jallow-Çaykur Rizespor (14), Nikolay Dimitrov- (12), Serges Flavier Mbilla Etame-Adanaspor (12).

2012-2013: Bi Goua Gerard Gohou-Kayseri Erciyesspor (19), Kahe-Manisaspor (17), Emmanuel Banahene-Orduspor (14), Jose Carlos Nogueira Junior (14)

2013-2014: Slavko Perovic-Manisaspor (19), Tiago Bezerra-Adanaspor (16), Eldin Adilovic-Samsunspor (15).

2014-2015: Jonathan Ayite- (19), Aleksandar Prijovic- (16), Lamine Diarra-Antalyspor (15), Tiago Bezerra-Adanaspor (15).

2015-2016: Mickael Pote-Adana Demirspor (20), Leandrinho- (17), Vedat Muriç-Çaykur Rizespor (17), Jonathan Ayite-Alanyaspor (13).

2016-2017: Mickael Pote-Adana Demirspor (24), Adis Jahovic- (20), Rydellromano Poepon-Boluspor (20), Bruno Ferreira Mombra Rosa "Mezenga"- (16).

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2017-2018: Braian Samudio-Çaykur Rizespor (20), Rydell Poepon-Boluspor (16), Mahatma Otooo- Baltok (13).

2018-2019: Marco Paixao-Altay (25), Mickael Pote-Adana Demirspor (12), Abiola Adedeji Dauda-Giresunspor (11).