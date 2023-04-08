Marco Materazzi, Zinedine Zidane'ın kendisine neden kafa attığını yıllar sonra itiraf etti

Marco Materazzi, 2006 Dünya Kupası finalinde Zinedine Zidane'ın kendisine attığı kafa vuruşunda yaşananları anlattı.

Zinedine Zidane ikonik bir ana imza atmıştı

Materazzi onu tahrik ettiğini itiraf etti

Kafa atışı öncesinde yaşananları anlattı

NE OLDU? 2006 Dünya Kupası finali şüphesiz hem Marco Materazzi hem de Zinedine Zidane için unutulmaz bir gün olmuştu. Dönemin Fransız yıldızı Zinedine Zidane, rakibi Marco Materazzi'ye kafa atarak ikonik bir ana imza atmıştı.

NE SÖYLENDİ? Italian Football TV'ye konuşan Marco Materazzi o gün yaşananları şu şekilde anlattı: "Zidane gol attıktan sonra onu tutma görevi bana verildi. İlk ve ikinci faulümde ondan özür diledim ancak kötü karşılık verdi. Üçüncü kez karşı karşıya geldiğimizde artık kızmıştım. Alay ederek bana formasını vereceğini söyledi. Ben de ona 'Kız kardeşini formana tercih ederim' dedim."

NELER YAŞANMIŞTI? Zidane, 90 dakikası 1-1 sona eren ve uzatmalara giden finalin 110. dakikasında Marco Materazzi'nin göğüsüne sert bir kafa atıp kırmızı kart görmüştü. Bu maç ayrıca Zidane'ın kariyerinin de son karşılaşması olmuştu. İtalya, penaltılara giden finali 5-3 kazanarak 1982'den sonra dünyanın en büyüğü olmuş ve 4. kupasını kazanmıştı.