Marco Branca: Inter, Messi'yi almak için her yolu denedi

Inter'in eski sportif direktörü Marca Branca, 2008 yılında Lionel Messi'yi transfer etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bir dönem 'nın Arjantinli süperstarı için transfer girişiminde bulunup 'hayır' cevabı alanlar arasında devi de yer alıyor.

İtalyan kulübün eski sportif direktörü Marco Branca, 2008 yılında Messi için büyük bir transfer teklifi yaptıklarını açıkladı.

Futbol dünyasının en iyileri arasında ismi ilk sıralara yazılan Messi'yi henüz 21 yaşındayken kadrolarına katmaya çalıştıklarını söyleyen Branca, Libero'ya verdiği röportajında şöyle konuştu:

Daha fazla takım

"Lionel Messi'yi transfer etmek için her yolu denedik ama o Barcelona'dan ayrılmak istemedi."

Haberin devamı aşağıda

"Kulübüne karşı çok minnettardı. Para her zaman önce gelmez."

Inter Başkanı Massimo Moratti, 2002 ve 2014 yılları arasında Inter'de çalışan ve Diego Milito, Samuel Eto’o ve Wesley Sneijder gibi isimleri San Siro'ya getiren Branca'nın söylediklerini doğruluyor:

"Messi herkesin hayali ama o Barcelona'dan ayrılmayacak. O, tüm zamanların en iyi futbolcusu."