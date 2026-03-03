March Madness 2026 biletlerini nasıl satın alabilirsiniz: NCAA Basketbol Finalleri fikstürü, takımlar, fiyatlar ve daha fazlası

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite kampüsleri basketbol çılgınlığının ortasında. Basketbol hayranları için yılın en güzel zamanlarından biri olan March Madness zamanı geldi ve bugün yerinizi ayırtabilirsiniz.

17 Mart Salı günü açılış gecesinden 6 Nisan Pazartesi günü Indianapolis'teki Lucas Oil Stadyumu'nda NCAA basketbol şampiyonlarının taç giyme törenine kadar kesintisiz heyecan garantidir. Toplamda 67 maç izleyebilirsiniz.

GOAL, biletlerin nereden satın alınacağı, fiyatları ve turnuva programı gibi March Madness biletleri hakkında bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri size sunuyor.

March Madness 2026 ne zaman?

March Madness 2026, 17 Mart Salı gününden 6 Nisan Pazartesi gününe kadar 21 gün sürecek. Turnuvanın programı şu şekilde:

Yuvarlak Tarih Bilet İlk Dört 17-18 Mart Bilet İlk Tur 19-20 Mart Bilet İkinci Tur 21-22 Mart Bilet Sweet Sixteen 26-27 Mart Bilet Elit Sekiz 28-29 Mart Bilet Final Four 4 Nisan Bilet Ulusal Şampiyonluk Maçı 6 Nisan Bilet

March Madness 2026 biletleri nasıl satın alınır

Resmi March Madness 2026 biletleri 2025 yılının sonundan itibaren NCAA sitesinden satın alınabilse de, biletlere olan talep 'Seçim Pazar'ı'ndan (15 Mart) sonra, ayrıntılı eşleşme tablosu/kura çekimi açıklandıktan ve taraftarlar kesinleşen maç detaylarını öğrendikten sonra artacaktır.

Özellikle turnuvanın ilk turları için, hayranların seans (en fazla 4 maç), gün (en fazla 8 maç) veya mekan (en fazla 16 maç) paketlerinden birini satın alabilecekleri çeşitli bilet seçenekleri sunulmaktadır.

On Location sitesi üzerinden bir dizi konaklama paketi de sunulmaktadır. Paketler etkinliğe göre değişiklik gösterir, ancak resmi maç biletleri, premium konaklama, her şey dahil yiyecek ve içecekler, maç öncesi etkinlikler, turnuvaya özel erişim ve isteğe bağlı otel konaklamaları içerebilir.

Hayranlar, March Madness biletlerini resmi kanallardan satın almanın yanı sıra, StubHub gibi ikincil pazarlardan da temin etme seçeneğine sahiptir.

March Madness 2026 biletleri ne kadar?

Resmi March Madness biletlerinin fiyatları, paket türü, yarışmanın aşaması, mekan ve koltuk konumu gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişir. Bu fiyat aralığının örnekleri aşağıdaki gibidir:

First Four: 65 $'dan başlayan fiyatlarla

İlk Tur: 69 $'dan

İkinci Tur: 160 $'dan başlayan fiyatlarla

Sweet Sixteen: 193 $'dan başlayan fiyatlarla

Elite Eight: 236 $'dan başlayan fiyatlarla

Final Dörtlü: 332 $'dan başlayan fiyatlarla

Ulusal Şampiyonluk Maçı: 242 $'dan başlayan fiyatlarla

Biletlerin satış durumu hakkında daha fazla bilgi için NCAA sitesini takip etmeyi unutmayın. StubHub gibi ikincil satış sitelerinde March Madness biletleri 80 $'dan başlayan fiyatlarla satılmaktadır.

March Madness 2026'dan ne beklemeli

2026 NCAA erkekler basketbol turnuvası yine tek eleme usulüyle oynanacak. 355 uygun üniversite takımından 68'i turnuvaya katılacak. 2022'den bu yana, 68 takımdan 32'si kendi konferans turnuvalarını kazanarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Kalan 36 takım ise bir seçim komitesi (NCAA Division I Erkekler Basketbol Komitesi) tarafından belirlenir. Bu nedenle, bazı büyük/tanınmış takımlar konferans turnuvalarını kazanamasalar bile, "Seçim Pazar"ında (15 Mart) wildcard/at-large berth almayı çok muhtemel/garantili olarak bilirler. Seçim Komitesi ayrıca sahayı 1'den 68'e kadar sıralar.

Florida, on iki ay önce Teksas'ın San Antonio kentinde düzenlenen March Madness'ın kapanış maçı olan Ulusal Şampiyonluk Maçı'nda Houston'ı 65-63 yenerek şampiyonluğu elde etti. Bu, Gators'ın toplamda üçüncü şampiyonluğu oldu. Florida, 2006 ve 2007'de olduğu gibi arka arkaya şampiyonluk hedefiyle bu yılki turnuvaya yine favorilerden biri olarak giriyor.

3'ten fazla şampiyonluk kazanan diğer takımlar arasında, Duke tekrar şampiyonluğa ulaşma şansının en yüksek olduğu takım gibi görünüyor. Bu sezon sadece iki kez kaybettiler ve Associated Press anketi (AP anketi) sıralamasında birinci sırada yer alıyorlar.

Arkanıza yaslanın, keyfini çıkarın ve önümüzdeki haftalarda beklenmedik gelişmeler bekleyin. 20 farklı takımın son beş NCAA Turnuvası Final Four aşamasına ulaşmış olması, rekabetin ne kadar açık olabileceğini gösteriyor.

March Madness 2026'nın maçları nerede oynanacak?