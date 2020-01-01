Marcelo Saracchi, 1.5 yıllığına Galatasaray'da
Ara transfer döneminin hareketli takımı Galatasaray, Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yle kiralık olarak sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada Uruguaylı sol bekin maliyetini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
12 milyon euro'ya transfer olmuştu
Uruguay'da yıldızı çabuk parlayan Saracchi, 2017 yazında Arjantin'de River Plate'e transfer olmuştu. Basamakları hızla çıkan 1998 doğumlu sol bek, 2018/19 sezonunun başında da RB Leipzig'e 12 milyon euro karşılığında transfer oldu. Saracchi, ilk sezonunda 10'u Avrupa Ligi olmak üzere 20 resmi maçta forma giydi. Uruguaylı bu sezon ise sadece 7 kez oynadı. Saracchi, 1,5 sezonluk Leipzig kariyerinde 1 gol attı, 1 de asist yaptı.