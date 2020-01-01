Marcelo Saracchi, 1.5 yıllığına Galatasaray'da

Sarı Kırmızılılar, RB Leipzig'den Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ara transfer döneminin hareketli takımı , Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yle kiralık olarak sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada Uruguaylı sol bekin maliyetini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

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Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

12 milyon euro'ya transfer olmuştu

'da yıldızı çabuk parlayan Saracchi, 2017 yazında 'de River Plate'e transfer olmuştu. Basamakları hızla çıkan 1998 doğumlu sol bek, 2018/19 sezonunun başında da 'e 12 milyon euro karşılığında transfer oldu. Saracchi, ilk sezonunda 10'u olmak üzere 20 resmi maçta forma giydi. Uruguaylı bu sezon ise sadece 7 kez oynadı. Saracchi, 1,5 sezonluk Leipzig kariyerinde 1 gol attı, 1 de asist yaptı.