Marcelo Bielsa, Ozan Tufan'ı istiyor

Crystal Palace ve Leeds United, 26 yaşındaki iki yönlü orta sahanın peşinde.

Fenerbahçe, Süper Lig'de henüz şampiyonluk yarışından kopmuş değil ve sezon tam gaz devam ediyor.

Fakat bir yandan da yaz transfer dönemi için piyasa hareketleniyor. Malum, sarı-lacivertlilerin en gözde oyuncularından biri Ozan Tufan. Bu yaz, onu çok konuşacağımız kesin.

Ne söylendi?

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Ozan Tufan'ın menajeriyle irtibata geçti. Londra temsilcisi, milli futbolcunun sözleşmesindeki 20 milyon euro değerindeki serbest kalma maddesini ödmeye de hazır.

Palace, bu yaz Ozan'ı renklerine bağlamaya oldukça yakın. Fenerbahçe, İngiliz kulübü 20 milyon euro'dan aşağıya bir teklif yaparsa bunu reddedecek.

Hatırlanacağı üzere Londra ekibi, 2018 yılında Ozan Tufan ve sarı-lacivertliler ile her konuda anlaşmıştı.

Hatta Ozan'ın uçak bileti bile hazırdı fakat Diafra Sakho'nun sakatlanmasının ardından Palace, Ozan transferini dondurmuş ve Alexander Sörloth'u kadrosuna katmıştı. Palace, bu kez bu işi bitirmek istiyor.

Leeds United da Ozan'ın peşinde

Fotomaç'ın haberine göre ise 26 yaşındaki oyuncuyu Leeds United da kadrosuna katmak istiyor. Marcelo Bielsa'nın ekibi, Euro 2020 öncesinde bu transferi sonlandırmayı amaçlıyor.

Haberde ayrıca Ozan Tufan'a bazı İspanyol kulüplerin de ilgisi olduğu söyleniyor.

Crystal Palace, Premier Lig'de 38 puanla 13. sırada yer alırken Leeds United ise 41 puanla 11. sırada bulunuyor.

Editör yorumu

Bir futbolcunun gideceği takımın isminden daha önemli olan bir şey varsa, o da gideceği takımın oyun yapısıdır. Eğer size uygun oyun yapısına sahip bir takıma gitmezseniz, orada bocalamanız oldukça mümkündür.

Ozan, oyunun iki yönünü oldukça iyi oynayabilen bir orta saha. Fiziksel yapısı Ada futbolu için uygun. Ancak Roy Hodgson, Crystal Palace'ta kalacaksa Ozan'ın Londra ekibini tercih etmesi onun için bir risk barındırabilir.

Zira Hodgson, oldukça katı savunmayı benimseyen bir menajerdir. Takımları çok fazla pozisyona girmezler, üretken değillerdir. Ozan'ın bu sezon Fenerbahçe'de verdiği hücum katkısını görüyoruz. Bunun körelmesi, Ozan için iyi olmaz.

Marcelo Bielsa'nın yönettiği Leeds United ise tam tersi bir oyun yapısına sahip. Sürekli hareketli, dinamik, hücumcu bir takım.

Ozan'ın, Bielsa tedrisatından geçme ihtimalinin bile olması, onu çok fazla heyecanlandıracaktır.