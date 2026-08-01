Marcelino, projeyi beğenmesine rağmen Al Ahly'nin teklifini neden reddetti?

Suudi Arabistan'ın Al-Ahli kulübü, Matthias Jaissle'nin halefini belirleme çabalarında acı bir darbe aldı. İspanyol teknik direktör Marcelino García Toral, iki kez AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımı çalıştırma teklifini reddederek daha büyük bir Avrupa fırsatını beklemeyi tercih etti.

İspanyol "Marca" gazetesi, Al-Ahli'nin eski Villarreal teknik direktörü konusunda kararını verdiğini ve onu, 2021 ile 2025 yılları arasında Portekiz'in Benfica kulübünün eski sportif direktörü olan spor direktörü Rui Pedro Braz'ın tavsiyesine dayanarak kırmızılı takımı çalıştırmak için "ideal aday" olarak gördüğünü belirtti.

Braz, Marcelino'nun çalışma tarzına ve oyuncuları geliştirme ile piyasa değerlerini artırma konusundaki kendine özgü "yöntemine" büyük bir inanç gösterdi. Marcelino daha önce Santi Cazorla, Ander Herrera, Gonçalo Guedes ve Luis Alberto gibi öne çıkan yıldızların yanı sıra İspanya ile dünya şampiyonu olan Rodri, Ferran Torres ve Nico Williams'ı da çalıştırmıştı.

İki taraf arasındaki birkaç görüşmenin ardından İspanyol teknik direktör, Asya şampiyonunu çalıştırma fikrine ve Kulüpler Dünya Kupası'na katılmanın oluşturduğu ek motivasyona kapılmasına rağmen teklifi reddetmeyi seçti; Villarreal'den ayrıldıktan sonra oluşturduğu kişisel planına bağlı kalmayı tercih etti.

Marcelino'nun planı, yakın vadede seçkin Avrupa kulüplerinden birinde teknik direktörlük görevi elde etme amacıyla İngilizcesini geliştirmeye devam etmek etrafında şekilleniyor; bu adım, kıta arenasına büyük kapıdan geri dönme hırsını yansıtıyor.

İspanyol teknik direktörün önümüzdeki dönemde tekliflerden yoksun kalmaması bekleniyor ve bir sonraki durağı açıkça Avrupa'ya doğru görünüyor. Bu durum, Al-Ahli'yi önümüzdeki aşamada takımı çalıştıracak başka bir alternatif arama göreviyle karşı karşıya bırakıyor.