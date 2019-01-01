Marcao: Kart görmeden önce Muslera beni uyarmıştı

Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Galatasaraylı Marcao'dan kart itirafı geldi.

27. haftasında sahasında 'u 3-0 mağlup ederek yarışını sürdüren Galatasaray'da sarı kart cezalısı duruma düşen Marcao, derbisinde forma giyemeyecek.

Milliyet'in haberine göre cezalı duruma düştükten sonra büyük üzüntü yaşayan Brezilyalı savunmacı karşılaşmanın ardından arkadaşlarından özür diledi.

Marcao, "Şampiyonluk için çok önemli bir maçta sizleri yalnız bırakacağım. Yapmamam gereken bir hata yaptım. Oysa maç öncesi beni uyarmıştınız. Sarı karttan birkaç dakika önce Muslera da yanıma gelip dikkatli olmamı söylemişti" diyerek takım arkadaşlarıyla üzüntüsünü paylaştı.