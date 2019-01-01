Marcao: Kart görmeden önce Muslera beni uyarmıştı
Yorum()
Depophotos
27. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek yarışını sürdüren Galatasaray'da sarı kart cezalısı duruma düşen Marcao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Milliyet'in haberine göre cezalı duruma düştükten sonra büyük üzüntü yaşayan Brezilyalı savunmacı karşılaşmanın ardından arkadaşlarından özür diledi.
Dünyanın en büyük 30 futbol kulübü... Listede tek Türk takımı var!
Marcao, "Şampiyonluk için çok önemli bir maçta sizleri yalnız bırakacağım. Yapmamam gereken bir hata yaptım. Oysa maç öncesi beni uyarmıştınız. Sarı karttan birkaç dakika önce Muslera da yanıma gelip dikkatli olmamı söylemişti" diyerek takım arkadaşlarıyla üzüntüsünü paylaştı.