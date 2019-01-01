Marcao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi endişe verici bir gelişme daha yaşandı.
Karşılaşmanın 70. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Marcao, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
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Sarı-kırmızılı takımın Evkur Yeni Malatyaspor ile hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta kırmızı kart gören Christian Luyindama da Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.