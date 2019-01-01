Marcao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Christian Luyindama'nın ardından Marcao da cezalı duruma düştü.

'in 27. haftasında Evkur ile karşı karşıya gelen 'a derbisi öncesi endişe verici bir gelişme daha yaşandı.

Karşılaşmanın 70. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Marcao, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı takımın Evkur Yeni Malatyaspor ile hafta arasında Ziraat Kupası'nda oynadığı maçta kırmızı kart gören Christian Luyindama da Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.