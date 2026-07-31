4 yıl içinde Madrid, Lizbon, Kazablanka ve diğer katılımcı şehirlerin stadyumları, ilk kez 3 kıtada düzenlenecek olan tarihi bir edisyonda 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ve Cebelitarık Boğazı'nın iki yakası arasında bir köprü kurmak için spora bel bağlıyor.

Ancak İspanyol "Marca" gazetesi, son Ceuta krizinin Fas ile İspanya arasındaki ilişkinin diğer yüzünü hatırlattığını düşünüyor; zira Kuzeybatı Afrika'da yer alan krallıktan yaklaşık 49 bin kişi Ceuta'ya geçerek kentin 2021'den bu yana yaşadığı en büyük göç krizine sebep oldu.

Geçiş girişimleri sırasında en az 24 kişi hayatını kaybetti; sınır çiti güçlendirildi, Sivil Muhafızlar ve İspanyol ordusu harekete geçirildi.

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Makalenin yazarı Gerardo Riquelme, krizin öncelikle insani bir trajedi olduğunu düşünüyor, ancak İspanyol enklavlarına yönelik göç akışlarının kendiliğinden gerçekleşmediğine, büyük ölçüde Fas'ın sınırlarını ne ölçüde denetlediğine bağlı olduğuna ve bunun tarihsel olarak Madrid'le ilişkilerin durumuyla bağlantılı bir koz olduğuna işaret ediyor.

Riquelme'ye göre, 2021 krizinde Ceuta olayları, Polisario Cephesi liderinin İspanya'nın Logroño kentindeki bir hastaneye Kovid'e yakalanmış hâlde ve sahte bir kimlikle girmesiyle aynı zamana denk geldi; Rabat ise bu iki mesele arasında bir bağlantı olduğunu her zaman reddetti ve göç akışlarını insan kaçakçılığı şebekelerine bağladı.

"Güven krizi"

Bu mesele, Fas, İspanya ve Portekiz'in 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasıyla özel bir önem kazanıyor; zira turnuva güvenlik, ulaşım, vize ve sınır denetiminde geniş çaplı güven ve koordinasyon gerektiriyor. Bu nedenle makale, göç yönetimi diplomatik iklime göre değişebiliyorsa, bu güvenin dayandığı garantilerin ne olduğu sorusunu ortaya atıyor.

Makale, iki ülkenin 2030'dan önce, ister sınır çitinde hayatlarını riske atan kişileri korumak için ister birliği simgelemesi gereken bir Dünya Kupası'nın başarısını güvence altına almak için olsun, herhangi bir hükûmetin iyi niyetine bağlı olmayan istikrarlı bir göç çerçevesine ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

Buna karşılık İspanya'nın, güçlü bir duruşu korurken istihbarat iş birliği dahil olmak üzere Fas ile iş birliğini güçlendirmesi gerekiyor. Zira makalenin hatırlattığı gibi, Ceuta ve Melilla yalnızca İspanya'ya değil, Avrupa Birliği'ne ve onun 27 ülkesine açılan birer kapı.

Makale, 2030 Dünya Kupası'nın gerçekten de futbolun bir kutlaması ve medeniyetler arası bir ittifak olarak sunulacağı sonucuna varıyor; ancak kutlamalar "ev derli toplu olduğunda" daha güzeldir.