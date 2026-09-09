Marc Overmars, Antwerp FC’de sportif direktörlük görevinden derhal ayrılıyor. 53 yaşındaki yönetici, bunu kapsamlı bir veda mektubuyla duyurdu.

Overmars, 2022’den bu yana The Great Old bünyesinde görev yapıyordu ancak sağlığı nedeniyle 4,5 yılın ardından görevlerini bırakıyor. “Sevgili taraftarlar, haftalardır transfer döneminin ardından sizlere kapsamlı şekilde seslenmek için yoğun biçimde plan yapıyordum. Çünkü son aylarda benden size çok fazla iletişim olmadı” diyerek veda mektubuna başlıyor.

“Bu yüzden eylül ayının başı, sizlerle gelecek hakkında açık açık konuşmak için ajandamda özellikle işaretliydi. Royal Antwerp için son sezonlar kolay geçmedi. Devir teslim ayları da her zaman biraz kaotik ve stresli olur. Yeni hikâye başlayabildiğinde herkesin hemen tam kapasite işe koyulması gerekiyordu. Başka türlüsü de olamaz, çünkü kulübümüz adına zaman kaybetmek istemiyoruz.”

Overmars daha sonra Antwerp taraftarlarına vermek istemediği bir mesaj paylaşıyor. “Yıllar boyunca biriken tüm yorgunluk ve yoğun stres, ne yazık ki geçen hafta sonu zirve noktasına ulaştı. Sağlığımın ideal durumda olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Ancak şimdi bu telaşlı ve stresli profesyonel hayatı artık sürdüremediğimi çok net hissediyorum. İstemek mi? Elbette, hem de çok! Üstelik bu sezonun sonuna kadar, hatta daha nice sezonlar boyunca. Sözleşme uzatma görüşmeleri de bu nedenle tüm hızıyla sürüyordu. Ama sağlığım, kendime ve çevremdeki herkese karşı dürüst olmaya zorluyor.”

Yönetici, enerjisinin “tamamen tükendiğini” söylüyor. “Şimdi bedenimi dinlemezsem, doktorlarım kötü bir sonla karşılaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu öngörüyor. Bu yüzden radikal bir karar almak ve önümüzdeki dönemde profesyonel faaliyetlerimi tamamen durdurmak zorundayım. Bunun bana ne kadar acı verdiğini anlatmaya kelimeler yetmez. RAFC, Anvers şehri ve kulübümüzün taraftarları; profesyonel ve özel hayatımda kim olduğumun bir parçası hâline geldi.”

“Ailem Anvers’e sık sık ve büyük bir memnuniyetle geliyor, burası bizim ikinci evimiz” diye devam ediyor Overmars. “Sportif anlamda birlikte başardıklarımız, Belçika futbolunun tarih kitaplarına geçti. Ama hepsinden önemlisi, bu kulübe ve tüm RAFC taraftarlarına karşı muazzam bir bağlılık hissediyorum. Bu da her zaman böyle kalacak. Artık en güçlü kalbe sahip olmayabilirim ama o kalp şimdi de, bundan sonra da bu kulüp için atacak.”

“Herkese teşekkür etmem imkânsız. Paul ve Ria, Michael ve Gheysens ailesinin tamamı; en zor dönemimde bana inandığınız için teşekkür ederim. Sven ve Joachim, ne kadar güçlü bir takım olduğumuz için teşekkürler. Hukuk ve finans ekibindeki, muhtemelen zaman zaman benim yüzümden çileden çıkan herkese de teşekkür ederim. Wouter ve Jacques, kulübümüze yeni bir gelecek verdiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü bu bugün bana huzur veriyor. Yeniden istikrar ve perspektif var.”

Overmars, gelecek cumartesi Union’a karşı oynanacak lig maçında tüm taraftarlara “bizzat” teşekkür etmek için hazır bulunacak. “Sonrasında ise tam anlamıyla dinlenmem gerekecek. Gelecekte beni Bosuil’de mutlaka yine göreceksiniz. Ve Pont-neuf’da bir biftek yerken. Den Artist’te bir yahniyle. Kloosterstraat’ta scooter’ımla gezerken. RAFC’yi seviyorum. Bisküvi şehrini seviyorum. Sizi seviyorum!”