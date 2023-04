Chelsea’nin İspanyol savunma oyuncusu Marc Cucurella, GOAL’e verdiği özel demeçte Lionel Messi ile birlikte top koşturmanın nasıl bir şey olduğunu açıkladı ve Erling Haaland ile Cesar Azpilicueta hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Barcelona, Brighton ve Chelsea’de forma giyen yıldız futbolcu, Lionel Messi’nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu ifade etti.

“Lionel Messi benim için dünyanın 1 numarası.

Onunla Barcelona’da oynadım ve birçok kez antrenman yapma fırsatı buldum. Maçı izlerken sahada yürüdüğünü düşünebilirsiniz ama her şeyi izliyor ve tüm alanları tarıyor.

Topu aldığında tüm boşlukları görebildiği için rakip takımları her an ve her zaman öldürmeye hazır. Erling Haaland’ın en önemli özelliği her zaman gol için doğru pozisyonda yer alması.

Golün nasıl atılacağını çok iyi biliyor ve bu özelliğin bende olmasını isterdim. Pierre-Emerick Aubameyang ise modayı ve giyinmeyi çok iyi biliyor.

Antrenmanlara her zaman çok şık gelir. En kötü giyinen ise kesinlikle Cesar Azpilicueta çünkü büyükbabaların giyindiği kıyafeleti giyiniyor”