Marc Cucurella için tamamen yeni bir görünüm. Dünya Kupası’nın ardından, söz verdiği gibi İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente’nin yüzünü dövme yaptırdı, şimdi de karakteristik gür buklelerine veda etti.

“Luis de la Fuente’nin yüzünden küçük bir dövme”, diye söz vermişti Cucurella, Dünya Kupası finali öncesinde; eğer İspanya kazanırsa. Nitekim öyle de oldu, çünkü Ferran Torres’in uzatmalarda attığı golle İspanya yeni dünya şampiyonu oldu.

Cucurella sözünün eri çıktı, çünkü bir haftadan biraz fazla süre sonra De la Fuente’nin yüzü üst koluna dövme olarak işlendi. Bu arada Lamine Yamal da bir söz vermişti: İspanya Dünya Kupası’nı kazanırsa sakalını ve bıyığını üç hafta boyunca uzatacaktı. Ancak kanat oyuncusu buna henüz başlamış gibi görünmüyor.

Cucurella için yalnızca dövme yeterli olmadı, Real Madrid’in çiçeği burnunda transferi artık yeni bir saç modeli de benimsedi. Karakteristik gür buklelerinin yerini uzun örgüler aldı.

Bu biraz dikkat çekici, çünkü sol bek kariyeri boyunca dikkat çekici bukleleriyle sahaya çıkıyordu. Cucurella bunu, otizmli küçük oğlu onu sahada bu şekilde kolayca tanıyabilsin diye yapıyordu.

“Otizmli bir oğlum var. Keşke hiç param olmasaydı da oğlum sağlıklı olsaydı. Saçımı uzun uzatıyorum çünkü bu onun hoşuna gidiyor, ama aynı zamanda beni sahada bir anlığına kaybederse yine de tanıyabilsin diye”, diye açıkladı Cucurella.