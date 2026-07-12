Marc-André ter Stegen’in Ajax’a kiralanması ihtimali suya düştü

Marc-André ter Stegen’in Ajax’a transferi hâlâ tam olarak kesinleşmiş değil. Amsterdam ekibi, 34 yaşındaki kaleci ve kulübü FC Barcelona arasında birkaç gündür bir anlaşma var, ancak De Telegraaf’a göre kiralama anlaşması hâlâ belirsizliğe düşebilir.

Ter Stegen, uzun süredir Ajax ile anılıyor. Uzun bir süre boyunca Amsterdam ekibinin kaleciyi bir sezonluk kiralayacağı düşünülüyordu, ancak bu konuda giderek daha fazla belirsizlik ortaya çıkıyor.

De Telegraaf’a göre, anlaşma “zorlu kişisel şartların netleştirilmesi” nedeniyle ciddi bir gecikme yaşadı. Gazete, kiralama anlaşmasının hatta tehlikeye girebileceğini yazıyor.

Bunun tam olarak ne anlama geldiği tam olarak net değil. Daha önce, kiralama gerçekleşirse Barcelona’nın Ter Stegen’in maaşının büyük bir kısmını ödemeye devam edeceği biliniyordu.

İspanyol basını daha önce, İspanyol kulübünün elbette bunun karşılığında bir şeyler isteyeceğini yazmıştı. Örneğin, Ter Stegen’in Ajax formasıyla belirli sayıda maça çıkması, kulüple kupa kazanması veya Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanması durumunda belirli primler gibi.

Alman kaleci, yıllardır sürekli sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Geçen yıl sırt sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısının tamamını kaçırmıştı. Tecrübeli kaleci, Ocak ayında Girona’ya kiralanmayı tercih etmişti, ancak bu macera, hamstring sakatlığı nedeniyle sadece iki maça sınırlı kaldı.

Míchel’in, Ter Stegen’in (olası) kiralanmasında belirleyici bir rol oynaması muhtemel. Kaleci, küme düşen Girona’da birkaç ay boyunca Ajax’ın yeni teknik direktörüyle birlikte çalışmıştı.