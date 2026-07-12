Maraton gibi bir senaryoda… Sinner, yüzüncü yıl gecesinde Wimbledon tahtını korudu

Grand Slam turnuvalarındaki 100. zaferinde, dünya bir numarası Yannick Sinner, Wimbledon tenis şampiyonluğunu başarıyla korudu.

İtalyan tenisçi, Alman rakibi Alexander Zverev karşısında bir set gerideyken maçı 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük skorlarla maraton gibi bir galibiyete çevirerek unvanını başarıyla korudu ve dört büyük turnuvada beşinci şampiyonluğunu kazandı.

"Sport" gazetesi, final maçının en önemli anlarını özetledi. Zverev, maç boyunca ezici servislerine güvendi; birinci servisteki isabet oranı birçok dönemde %80’i aştı ve ortalama hızı saatte 200 kilometreyi geçti; böylece her servis oyununu, ilk sette tek şansını kaçıran Sinner için bir kabusa dönüştürdü. set, tie-break ile sonuçlandı; İtalyan oyuncunun servisinde yaptığı tek bir hata, rakibinin lehine dengeleri değiştirmeye yetti.

Zverev’in performansı başından beri ikna edici olsa da, ilk seti kazanması, her zamankinden daha cesur bir hücum stratejisiyle planını uygulamaya devam etmesi için ona ek bir ivme kazandırdı.

Servisler maç üzerinde mutlak hakimiyet kurmaya devam etti ve ikinci set de “tie-break” ile sonuçlandı; ancak bu kez Siner, rakibinin servisine karşı çözümler bulmayı başardı, skoru eşitledi ve maçı başlangıç noktasına geri döndürdü.

Her biri bir saati aşan iki setin ardından maçın temposu düştü; Sinner, ikinci seti kazanmasından büyük bir moral desteği aldı ve servisi karşılama konusunda daha başarılı olmaya başladı.

Sinner, ilk oyunlarda rakibinin servisini kırmaya yaklaştı, ancak yedinci oyunda yoğun baskı altında kaldı; Zverev’in talihsiz bir anda kaymasıyla bir servis kırma noktasını kurtardı.

Sinner bu durumdan kurtuldu ve ardından uzun süredir beklediği ödülü aldı. 34 oyun sonunda maçta ilk servis kırma yaşandı ve bu, İtalyan oyuncunun üçüncü seti kazanıp skoru kendi lehine çevirmesi için yeterli oldu.

Aynı senaryo dördüncü sette de tekrarlandı. Siner, sakin bir ritimle başladı, ancak fırsatı görür görmez oyun temposunu yükseltti ve maçtaki ikinci ve son servis kırmayı başardı. Bu servis kırma, ona sonuna kadar üstünlük sağladı ve Siner, Zverev’i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.