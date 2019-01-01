Maradona'ya 'mide kanaması' teşhisi kondu

Arjantin'in efsane oyuncusu Diego Maradona'ya, rutin kontroller için gittiği hastanede mide kanaması teşhisi kondu.

Diego Maradona'ya, cuma günü mide kanaması teşhisi konuldu ancak durumunun ciddi olmadığı açıklandı.

58 yaşındaki Arjantinlinin, rutin kontroller için gittiği hastanede mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Ailesinin Reuters'a yaptığı açıklamada durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

Daha önce de Maradona sık sık sağlık problemleri nedeniyle gündeme gelmişti.

Arjantinli Teknik Direktör, geçen yaz Dünya Kupası'nda Arjantin - Nijerya maçı sonrasında kan basıncında yaşanan düşüş nedeniyle de hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda dizindeki problem nedeniyle bu sezonun çoğunda baston kullandı.

Maradona, son yaşadığı rahatsızlık nedeniyle pazar günü oynanacak olan Celaya maçında takımı Dorados'un başında olamayacak.