Maradona'nın mirasına ne oldu?

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Maradona'nın mirasıyla ilgili yapılan açıklamalar kafaları karıştırdı

2020 Kasım ayında, 60 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın mirasıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılıyor. Maradona'nın yaşamını yitirmeden önce yakın çevresine 75 milyon sterlin serveti olduğunu söylediği iddia ediliyordu. Maradona'nın en küçük oğlu Diego Fernando'nun Avukatı Mario Baudry; "75 milyon sterlin deniliyordu fakat bankada küçük bir daire, eski bir ev, iki araba ve yalnızca 4 milyon sterlin görünüyor" diye konuştu.

"UMARIM PARAYI DIEGO HARCAMIŞTIR"

Avukat Baudry, paranın Maradona tarafından harcandığını umduğunu ifade ederek; "Kazandığı paralar nerede? Umarım Diego harcamıştır. O zaman sorun olmaz. Mirasçılarına bu ispat edilirse rahatlarlar. Ancak bunu kanıtlayacak herhangi bir belge yok" diye kaydetti.

YAKIN ARKADAŞININ İDDİASI

Maradona'nın yakın arkadaşı olan Mariano Israelit, bir süre önce Maradona'nın mirası hakkında; "Diego 2019'da Meksika'ya gitti. Oradan döndüğünde bana 100 milyon dolar'dan fazla parası olduğunu söyledi ama bu özel bir sohbetti" dedi.

MARADONA'NIN VARLIKLARI...

Maradona'nın varlıkları arasında şunların bulunduğu iddia ediliyor; Arjantin'de 5 mülk, bir Rolls Royce Ghost (360 bin dolar), bir BMW i8 (175 bin doar), bir Hunter Overcomer amfibik ara., 360 bin dolar değerinde pırlanta yüzük, Konami'nin PES oyununda Maradona'nın benzerini kullanmak için izin aldığı bir kontrat...