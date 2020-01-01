Maradona taburcu edildi

Geçtiğimiz hafta bir beyin ameliyatı geçiren Maradona, taburcu edildi.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, geçirdiği beyin ameliyatından 8 gün sonra taburcu edildi.

Subdural kanama teşhisiyle beyninden ameliyat edilen Maradona, kaldığı Olivos Kliniği'nden ayrıldı.

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Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, 60 yaşındaki eski futbolcunun iyileşme sürecine evinde devam edeceğini, bu süre zarfında alkol bağımlılığından kurtulmak için de tedavi göreceğini belirtti.

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Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

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Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.