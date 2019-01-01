Maradona: Ölmüyorum, sapasağlamım!

Efsane Arjantinli futbolcu Diego Maradona, sağlığının kötüye gittiği yönünde çıkan haberler ile ilgili açıklama yaptı.

Süper Ligi ekiplerinden Gimnasia'yı çalıştıran efsane isim Diego Maradona, kızı Giannina'nın yaptığı yorumlar üzerine çıkan sağlık problemi haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maradona'nın en küçük kızı Giannina, geçtiğimiz günlerde babasının doğum gününün olduğu haftada Instagram hesabı üzerinden şu mesajları içeren paylaşımlar yapmıştı:

"Bedeni karar verdiği için ölmüyor. Farkında değil ancak onu içten içe öldürüyorlar. Lütfen onun için dua edin."

İsim vermemiş olmasına rağmen Giannina'nın bu paylaşımın babası ile ilgili olduğu gündeme geldi. Bu paylaşımın ardından basında, "Maradona'nın sağlık durumu iyi değil" ve "Maradona ölüyor, çok hasta" şeklinde birçok haber yer almaya başladı.

Kızı Gianna ile sorunlu bir ilişkisi bulunan Maradona, kendi Instagram hesabı üzerinden kızının iddialarını yalanladı ve şunları söyledi:

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"Öldüğüm falan yok, sapasağlamım. Sağlığım yerinde. Çalışabildiğim için geceleri huzur içinde uyuyorum. Giannina'nın ne demek istediğini anlamadım. Yaşlandıkça insanların şu an yaptığınız şeyler yerine geride bırakacağınız şeyleri daha çok umursadıklarını biliyorum."

"Hepiniz duyun. Ardımda hiçbir şey bırakmayacağım. Her şeyimi bağışlayacağım. Hayatım boyunca koşarak kazandığım şeylerin hepsini öylece birilerine vermeyeceğim. Hepsini yardım kuruluşlarına bağışlayacağım."

Maradona'nın daha önce alzheimer hastası olduğu gündeme gelmişti. Efsane isim bu iddiaları da çok sert bir dille yalanlamıştı.