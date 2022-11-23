Maradona'nın oğlundan sert eleştiri: "Futboldan anlamayanlar Lionel Messi'yle babamı kıyaslayabilirler"

Arjantinli süperstar tek suçlu olarak görülmüyor, ancak etkisiz performansı eleştirilerin odağında...

NE OLDU? Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi, Suudi Arabistan'a Dünya Kupası grup aşaması mücadelesinde 2-1 yenilmesiyle son buldu.

Messi, penaltı noktasından skoru açsa da maçta istediği etkiyi yaratamadı ve Tangocular'ın mağlubiyetini engelleyemedi.

Arjantin ikonu Maradona'nın oğlu, sonucun ardından Messi hakkında konuştu ve onun, vefat eden babasının seviyesine yakın bile olmadığını iddia etti.

Maradona Jr., Radio Marte'ye, "Arjantin'in mağlubiyeti beni mahvetti. Bunun gerçek olduğuna inanmakta zorlanıyorum.

"Suudi Arabistan'a kaybetmek delilik" dedi ve ekledi:

"Futboldan anlamayanlar Messi ve babamı kıyaslayabilirler. Futbolu görmeyenlerin, futboldan anlamayanların yaptığı bir şey bu.

"İki farklı gezegenden bahsediyoruz'."

BÜYÜK RESİM: Maradona Jr., Messi ve Arjantin'in rakiplerini çok hafife aldıkları iddiasını reddetti.

"Futbolda bazen çok daha zayıf rakiplere karşı bile kaybedersiniz.

"Arjantin'in bugün küstahça davrandığını düşünmüyorum. Maçları koparmazsanız en kötü takımlar bile üzerinize gelir.''

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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