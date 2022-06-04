Biri 'Tanrı'nın eli' ve diğeri 'yüzyılın golü' olarak bilinen iki Diego Maradona karşılaşmaya damga vurmuştu.

1986 Dünya Kupası, İngiltere ve Arjantin arasındaki çeyrek finalde oynanan maçla tarihe geçmişti.

Biri 'Tanrı'nın eli' ve diğeri 'yüzyılın golü' olarak bilinen iki Diego Maradona karşılaşmaya damga vurmuştu.

İngiltere, Arjantin'e elendi ve defans oyuncusu Terry Fenwick, sekiz milyon avrodan fazla bir büyük fırsatı kaçırdı.

Fenwick, Maradona ile formalarını değiştirmeyi reddetti. O forma, geçen ay 8,4 milyon avroya bir müzayedede satılarak rekor kırmıştı.

Ne söylendi?

Eski Tottenham oyuncusu, 'Yedi Milyon Poundluk Formanın Hikayesi' adlı kitabında, maçtan sonra Maradona'nın forma değiştirme teklifini neden geri çevirdiğini anlatıyor.

Fenwick, The Sun'a “O zamanlar 'Tanrı'nın Eli' konusunda çok duygusaldım” dedi.

"Bariz bir elle oynama ile herkesin Dünya Kupası'nda şimdiye kadarki en iyi gol olarak adlandırdığı gol arasında yaklaşık beş dakika vardı.

"Şoktaydık. İkinci golün TV görüntülerini kontrol edin, dağılmıştık. Takım yapısı ve oluşumu yoktu. Sersemlemiştik.

"Maradona maçtan sonra forma değiştirmek için bana döndü ama içim parçalandı, çok üzüldüm ve moralim bozuldu. Bir elle oynama yüzünden Dünya Kupası'nın dışındaydık.

"Gole itiraz ederek hakemi orta çizgiye kadar kovalayan tek kişi bendim.

"Ama sonra hakem elini cebine attığında sert bir şekilde arkamı döndüm çünkü bunun kırmızı kart olabileceğini düşündüm."

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