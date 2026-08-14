Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin "ani ölüm" anlatısı, yaşananları önlenebilir açık bir ihmal olarak nitelendiren belirleyici bir tıbbi tanıklığın ardından mahkeme salonunda çöktü.

Başkent Buenos Aires'in kuzeyindeki San Isidro kentinde davada suçlanan sağlık ekibinin yargılandığı duruşmada, tanınmış bir kardiyolog, Arjantinli efsanenin 2020 yılındaki son günlerinde durumundan sorumlu olanlara doğrudan suçlamalar yöneltti.

7 sağlık görevlisinin ölüme sebebiyet veren ihmal suçlamasıyla yargılandığı mahkeme heyeti önünde konuşan Doktor Gustavo Di Nero, Maradona'nın durumundaki kötüleşmenin ani bir olay değil, kademeli ve kronik olduğunu vurguladı; bu bilgi Fransız ajansına dayanıyor.

Di Nero tanıklığında şunları söyledi: "Herhangi bir hastanın ölümünden önce daima alarm zilini çalan işaretler gelir. Tedavi eden ekibin bu işaretleri yakalaması ve vakaya yaklaşım biçimini değiştirmesi gerekiyordu, ancak bunu yapmadılar."

Doktor, Maradona'nın hastalık geçmişinin ve daha önce yaşadığı kalp sorunlarının, ödemler ve vücutta sıvı birikmesi gibi belirgin semptomların ortaya çıkmasının yanı sıra, kendisinin evde bakım sisteminden derhal donanımlı ve uzmanlaşmış bir hastaneye nakledilmesini gerektirdiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini açıkladı.

Bu tanıklık, ölümün ani ve önlenemez olduğu fikrine tutunmaya çalışan bazı sanıkların savunmasını tamamen çökertiyor.

Ayrıca adli tıp uzmanı Carlos Cassinelli'nin daha önce ortaya koyduğu bilgilerle de örtüştü; Cassinelli, sağlık ekibinin başta nefes darlığı, yüksek tansiyon ve kalp atışlarının hızlanması olmak üzere bir dizi ciddi semptomu göz ardı ettiğine dikkat çekmiş ve kötüleşmenin gerçek herhangi bir tıbbi müdahale olmaksızın 10 günden fazla sürdüğünü vurgulamıştı.

Aralarında Maradona'ya yakın bir beyin cerrahı, bir psikiyatr ve bir dizi hemşirenin bulunduğu yedi sanık, suçlu bulunmaları halinde 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya; sanıklar ise rollerinin sınırlı olduğu ve doğrudan ölümüyle bağlantılı olmadığı gerekçesiyle suçlamaları reddetmeyi sürdürüyor.