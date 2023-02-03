Benfica Başkanı Manuel Rui Costa transfer döneminin son gününde Chelsea'ye transfer olan Enzo Fernandez için ağlamayacağını söyledi. Transferin sona ermesine sadece iki dakika kala 107 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle takımdan ayrılan Arjantinli oyuncunun kararını değerlendiren Rui Costa, Fernandez'in takımda kalmak istemediğini söyledi.

"Enzo Fernandez kalmak için bize hiç şans vermedi.

Onu burada tutabilmek için elimden geleni yaptım ama kalmak istemeyen bir oyuncu için ağlamayacağım.

Chelsea teklif yaptığında Fernandez'i burada tutmak gerçekten imkansızdı.

Onu yaz aylarına dek takımda tutup Chelsea'ye yazın göndermek istiyorduk ama Benfica'da devam etmeye tamamen kapalıydı.

Chelsea'ye yazın daha düşük bir bedelle almalarını teklif ettim ama oyuncu Benfica'da devam etmek istemediği için yapabileceğimiz bir şey yoktu.

O an Fernandez'in artık Benfica için oynamayacağını söyledim. Bizim formamızı giymek istemeyen oyuncular için ağlayacak değiliz.

Fernandez'in bizimle şampiyonluk için mücadele edeceğini umuyordum ama bunu istemediğini anlayınca, bir daha Benfica formasını giymesini istemedim.

Maddi kaybı olmadan ve sezon sonu Chelsea'ye transfer olacağı kesin olmasına rağmen bizimle devam etmek istemeyen bir oyuncu Benfica'da kalamaz. Bu oyuncuyu artık soyunma odamıza alamazdık"