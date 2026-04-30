Manuel Neuer (40) önemli bir kararını açıkladı

Manuel Neuer, etkileyici kariyerine son vermeyi düşünmüyor. Sky Sport'un haberine göre, 40 yaşındaki Bayern Münih kalecisi, sona eren sözleşmesini uzatmak ve 2026'dan sonra da aktif olarak oynamaya devam etmek istiyor.

Transfer piyasası uzmanı Florian Plettenberg'in bildirdiğine göre, Neuer Münih'teki sözleşmesini bir yıl uzatmak istiyor. Mevcut sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor, ancak yeni bir anlaşma için ilk görüşmeler şimdiden başladı. Perşembe günü menajeri Thomas Kroth, Säbener Straße'de görüldü.

Bayern içinde, Neuer'i daha uzun süre takımda tutma isteği uzun süredir var. Kulüp ikonu Uli Hoeneß, kısa süre önce kalecinin en az bir sezon daha devam etmesini umduğunu belirtti. Hoeneß, "Bana kalsa, onu bir yıl daha tutmaya çalışırız" dedi.

Neuer, 2011'den beri Bayern'in kalesini koruyor ve tarihin en büyük kalecilerinden biri haline geldi. Toplamda kulüp için 596 maçta forma giydi ve iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile on üç lig şampiyonluğu kazandı.

Bayern kulübü de tecrübeli oyuncunun daha uzun süre kalacağı konusunda iyimser. Fabrizio Romano'ya göre, 2027 ortasına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme bile hazır.